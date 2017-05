Une ornithologue bas-laurentienne lance une formation en ligne

La biologiste et ornithologue Mireille Poulin, fondatrice de l’entreprise bas-laurentienne Go oiseaux! lance la première formation en ligne sur l’observation et l’identification des oiseaux au Québec.

Destinée aux observateurs débutants et intermédiaires québécois, cette formation propose de découvrir pratiquement toutes les espèces d’oiseaux du Québec en 20 leçons d’une vingtaine de minutes. Grâce à des vidéos de présentation, des explications simples et des quiz en photos et vidéos, l’observateur peut utiliser son guide d’identification efficacement.

Détentrice d’une maitrise en biologie avec spécialisation en ornithologie, Mireille Poulin veut permettre aux ornithologues amateurs d’accélérer leur processus d’apprentissage et de gagner en confiance et en autonomie.

La formation est disponible pendant un an mais il est recommandé de la compléter en 20 jours pour en bénéficier pleinement. Pour y avoir accès, il suffit de s’inscrire sur www.gooiseaux.ca. Un tarif d’inscription préférentiel est en vigueur jusqu’au 15 juin prochain. À noter que chaque leçon peut être consultée plusieurs fois pendant l’année que dure l’inscription.

Biologiste spécialisée en ornithologie, Mireille Poulin a fondé Go oiseaux! en 2014. Elle anime notamment un blogue sur l’observation des oiseaux. Pour faire suite à la formation qu’elle vient de lancer, elle envisage la préparation d’une formule avancée pour les ornithologues amateurs d’expérience. Elle offre des excursions et anime des conférences par le biais du groupe des Naturalistes du KRTB qu’elle a fondé.