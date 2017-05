Rivière-du-Loup souligne en grand la Semaine de la municipalité

Du 4 au 10 juin se déroule la Semaine de la municipalité au Québec. Une fois de plus, la Ville de Rivière-du-Loup souligne celle-ci avec une programmation diversifiée, aux multiples activités offertes sans frais.

Du 2 au 4 juin, la Fête de la pêche aura lieu au parc des Chutes, alors qu’il est autorisé de pêcher sans permis partout au Québec. Pour l’occasion, la rivière du Loup sera ensemencée d’ombles de fontaine et les pêcheurs en herbe et aguerris pourront taquiner le poisson dès 17 h, vendredi.

Un moment fort couru année après année, le Rendez-vous du Carré Dubé se tiendra le samedi 3 juin. Quelque 40 litres de compost par personne et quatre essences d’arbres seront distribués de 9 h à 12 h, jusqu’à épuisement des réserves. Premiers arrivés, premiers servis, les citoyens doivent apporter leurs contenants.

Le dimanche 4 juin, la Ville offre la saucette aux Louperivois. Le bain libre de 14 h à 15 h 30 sera donc offert gratuitement, sur preuve de résidence. La baignade demeure ouverte à tous, le tarif habituel s’appliquera simplement aux citoyens de l’extérieur. Rappelons que la capacité maximale du bassin est de 285 personnes.

Le mercredi 7 juin à 19 h à la Maison de la culture, la Ville convie les citoyens à une conférence sur l’observation des oiseaux en milieu urbain louperivois. Leurs chants et piaillements égaient nos matins et nos ballades, mais quelles espèces précisément peut-on observer à Rivière-du-Loup et à quels endroits? Mireille Poulin de Go oiseaux livrera ses meilleurs secrets pour permettre l’observation ornithologique dans nos parcs et quartiers.

2017 est une année bien particulière pour la ville, alors que l’hôtel de ville était inauguré il y a 100 ans tout juste. De 10 h à 16 h le samedi 10 juin, les citoyens pourront visiter pour la toute première fois l’exposition portant sur le 100e de l’édifice, à la salle du conseil. Découvrez l’histoire de ce bâtiment patrimonial, avec des vidéos sur grand écran, exposition d’objets d’époque et maquette. Présence de l’auteur du livre sur le centenaire, de 10 h à 12 h, et de personnages historiques en après-midi.

Le lendemain 11 juin, ce sera le populaire Dimanche en famille de 11 h à 15 h au Centre Premier Tech. Jeux gonflables, parc intérieur d’amusement pour les tout-petits, mascottes de la Pat’Patrouille, sécurité sur roues, mur d’escalade, dîner hot dogs et vide-grenier seront notamment présentés.

Le 10 juin, la fête des voisins battra son plein dans les municipalités québécoises. Des activités sont organisées par les citoyens dans les quartiers, une belle occasion de découvrir son voisinage. Toute la fin de semaine, les ventes-débarras et bazars sont permis sans permis, comme chaque année justement à l’occasion de la Fête des voisins.

Du 4 au 10 juin, les frais de retard à la bibliothèque seront effacés si vous rapportez vos documents ou si vous vous présentez pour demander l’annulation des sommes dues pour des documents déjà rapportés. C’est l’occasion d’effacer l’ardoise et de renouer avec votre biblio! Profitez par ailleurs de votre passage pour renouveler votre abonnement si nécessaire - en apportant une preuve de résidence et d’identité - et pour voir toutes les nouveautés.