Les partenaires COSMOSS qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années sur les enjeux touchant la petite enfance ont procédé le 27 mai dernier au lancement de la vidéo «La Voix des enfants».

Le tout s’est déroulé au Musée du Bas St-Laurent en la présence des enfants qui ont participé au tournage et de leurs familles, ainsi que de Marie-Soleil Jean, qui a animé les activités de tournage, accompagnée de sa célèbre mascotte, Sylvio le serpent.

La vidéo a été réalisée avec des enfants de 3 à 5 ans dans quatre Centres de la petite enfance (CPE) de la région : CPE des Cantons de L’Isle-Verte, CPE de la villa d’Antonin, CPE La Passerelle des p’tits mousse et CPE La relève des mousses de Rivière-du-Loup.

Elle a permis de donner une voix aux enfants, afin qu’ils puissent s’exprimer sur les activités qu’ils aiment faire. Diverses activités et jeux qui semblent faire le bonheur des enfants y ont été mentionnés, notamment la plage, des jeux d’hiver, les véhicules et le camping.

La Voix des enfants est une consultation sur les besoins et les intérêts des enfants dont le contenu sera diffusé et partagé avec les organismes, parents et élus qui pourront en tenir compte dans l’élaboration de leurs offres d’activités.