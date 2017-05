Rivière-Bleue inaugure son boisé des nouveaux-nés

Rivière-Bleue a profité de la tenue de la Journée des familles du Témiscouata, le samedi 27 mai dernier, pour inaugurer son boisé des nouveaux-nés.

Situé sur le terrain du presbytère, le boisé des nouveaux-nés se veut un lieu témoignant le nouveau siècle riverain qui s’est amorcé en 2014 suite aux célébrations du centenaire. Un arbre sera planté annuellement pour souligner les naissances à Rivière-Bleue, 2014 étant l’année de départ.

Une plaque mentionnant les enfants nés au cours de l’année sera posée au pied de l’arbre. Il s’agira donc d’un héritage pour les générations à venir. Pour l’inauguration, les naissances des années 2014, 2015 et 2016 ont été soulignées.

Notons aussi que ce projet s’inscrit dans la Politique d’accueil des nouveaux arrivants et des nouvelles naissances de Rivière-Bleue, en vigueur depuis 2006 et qu’il a été rendu possible grâce à un don du Comité du 100e.