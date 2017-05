Nouveau départ pour Annie Bérubé et son bar laitier

Annie Bérubé est la propriétaire du bar laitier Les Folies Glacées situé dans le quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. On peut affirmer sans détour qu’il s’agit d’un nouveau départ pour la jeune femme et son équipe suite à l’incendie qui a détruit les anciennes installations.

Ce bâtiment complètement neuf, de 30 par 24 pieds, a nécessité des investissements de 250 000 $, incluant l’aménagement et les équipements. En plus d’offrir des places à l’intérieur, la nouvelle entreprise dispose de climatisation pour les chaudes journées d’été et d’un coin café.

«Ces places à l’intérieur nous permettront d’étirer la saison, du mois d’avril jusqu’au début octobre», a précisé Mme Bérubé. Le bar laitier est ouvert 7 jours sur 7 de 11 h à 21 h et le sera de 10 h à 23 h durant la haute saison. On compte sur une équipe de 4 employés et elle pourrait grossir si l’achalandage le justifie.

«En plus du menu traditionnel, nous avons ajouté beaucoup de choses nouvelles. J’ai notamment trouvé à Montréal un injecteur de saveur qui permet de mettre du chocolat fondant dans la crème molle, d’une bout à l’autre du cornet; il n’y a pas ça ailleurs dans la région», a souligné la propriétaire.

Possédant une quinzaine de places assises à l’intérieur et une terrasse à l’extérieur, l’entreprise Les Folies Glacées est de plus située à un endroit névralgique, soit sur la rue Commerciale Nord face au Parc Clair-Soleil.