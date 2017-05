Une panoplie d’activités pour célébrer la Fête nationale à Trois-Pistoles

L’organisation de la Fête nationale à Trois-Pistoles bénéficie d’un tout nouveau souffle, cette année. Rassemblements familiaux, soirées musicales et dansantes et activités plus traditionnelles… il y en aura pour tous les goûts les 23, 24 et 25 juin prochains au cœur de la municipalité des Basques.

Échelonnées sur trois jours, du vendredi au dimanche, les activités de la fête seront entre autres organisées au centre-ville, sur le parc de l’Église de Notre-Dame-des-Neiges, aux angles des rues Notre-Dame et Jean-Rioux. On souhaite y mettre en place de grandes festivités ouvertes à tous.

«C’est une première et nous sommes très heureux d’y être associés. C’est un lieu rassembleur et communicatif au centre de Trois-Pistoles. Le quartier sera très animé», promet la coordonnatrice de l’évènement, Christine Dubé. «D’ailleurs, les citoyens pourront y apprécier un peu de tout, des activités intéressantes pour les jeunes familles, mais aussi des rencontres permettant de se remémorer nos racines pistoloises et québécoises.»

Mme Dubé opère l’organisation de cette Fête nationale renouvelée avec la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Trois-Pistoles. Elles bénéficient de nombreux partenaires dont la Ville de Trois-Pistoles, le Comité d’embellissement de Trois-Pistoles, la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges et la SADC des Basques, notamment.

PROGRAMMATION

Une dizaine d’activités diversifiées seront ainsi offertes à la population pistoloise. Les festivités commenceront dès le vendredi 23 juin en fin de journée, alors qu’un tout nouveau gazebo, un projet en route depuis déjà un bon bout de temps, sera inauguré au parc de l’Église Notre-Dame-des-Neiges. L’évènement sera suivi d’un 5 à 7 où les citoyens pourront y apprécier des spécialités de la Boucherie Centre-Ville et de la Microbrasserie le Caveau des Trois-Pistoles.

Au cours de la fin de semaine, notons aussi la présentation de la messe de la St-Jean, samedi matin, qui sera suivie de la traditionnelle levée du drapeau. Spectacles pour enfants, maquillage, zumba et une activité « micro ouvert » prépareront ensuite le terrain pour le très attendu souper de la Saint-Jean à la salle des Chevaliers de Colomb. D’ailleurs, pour inscriptions et réservations, contactez Roger Rioux au 418-857-2260.

Enfin, le dimanche 25 juin marquera l’ouverture officielle du Marché Public. Tous sont invités à se joindre à la fête, dès 10 h, sur le terrain adjacent à la station-service Sonic.

Pour plus d’informations et obtenir la liste complète des activités, consultez le site Web de la Ville, sa page Facebook ou composez le 418-851-1995. Notons qu'un pamphlet informatif sera distribué par la poste très prochainement.