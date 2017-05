Rivière-du-Loup: André Beaulieu se porte candidat dans la Plaine

Après une première tentative avortée en 2009, André Beaulieu briguera finalement les suffrages au poste de conseiller du district de la Plaine lors des élections municipales du 5 novembre prochain à Rivière-du-Loup. Le principal intéressé en a fait l’annonce le lundi 29 mai.

Rappelons que l’actuelle conseillère du district de la Plaine, Sylvie Vignet, sera plutôt candidate au poste de maire. Appelé à commenter le travail de la conseillère sortante, M. Beaulieu s’est montré positif. «Ce qui a été fait par Mme Vignet a été bien fait. J’arrive avec mon bagage d’expérience, ma couleur et une vision axée sur l’économie.»

Bien connu pour son implication en politique, que ce soit avec le Parti libéral du Québec ou le Parti conservateur, ainsi que pour le RDL Auto Expo qui en sera à sa 15e présentation cette année, André Beaulieu affirme vouloir poursuivre son implication dans le milieu, en privilégiant, cette fois, le monde municipal.

Au centre des priorités du candidat figurent la santé économique de Rivière-du-Loup. «Je veux m’assurer que l’argent qui est dépensé, l'est au bon endroit. Le respect des budgets et la capacité de payer des Louperivois sont au centre de mes intérêts. Tout comme le développement du quartier St-Ludger, qui est aussi le quartier où je réside depuis 30 ans.»

Le candidat a refusé de se prononcer sur les quatre dernières années de l’administration du maire Gaétan Gamache. «Je ne suis pas là pour des reproches et pour juger les quatre dernières années, mais pour me concentrer sur les quatre prochaines», a-t-il souligné. Ce dernier a précisé qu’il ne favoriserait aucun candidat à la mairie, se disant prêt à travailler avec le choix de la population.

De sa propre vision, M. Beaulieu dit incarner le renouveau. «On peut chialer, mais si on ne propose aucune piste de solution, on n'apporte rien. Je serai à l'écoute, à l'écoute des doléances, mais aussi des bonnes idées !»

2009

Quant au retrait de sa candidature en 2009, André Beaulieu ne s’en cache pas, les paramètres ne sont plus les mêmes. «Je suis rendu ailleurs. J’ai muri et j’ai accumulé beaucoup de bagages et c’est ce que je souhaite proposer à la population.»

De son propre aveu, le candidat jouit déjà d’une solide organisation et entend rencontrer les résidents du district au cours des prochains jours. Il souhaite ainsi recueillir leur doléance en vue de l’amélioration du district de la Plaine.