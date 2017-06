On parle d’alimentation en alphabétisation

Les participants aux ateliers d’alphabétisation de Rivière-du-Loup ont exploré cette année le thème de l’alimentation. Avec leur formatrice, Pauline Solomon, ils ont pu élargir leurs connaissances à travers diverses activités en lien avec une saine alimentation : lectures, visionnement de capsules vidéo, visite à l’épicerie, déchiffrage des étiquettes et découverte de nouveaux aliments.

Ils ont reçu la visite d’une nutritionniste pour souligner le mois de la nutrition, ainsi que celle d’une infirmière qui leur a transmis des connaissances de base et répondu à leurs questions sur le diabète, l’hypertension et le cholestérol. Au Carrefour d’initiatives populaires (CIP), ils ont participé à deux ateliers de cuisines collectives, ce qui leur a permis de faire de nombreux apprentissages (choix de recettes, calcul des portions, etc.), en plus de cuisiner à faible cout en partageant les plats cuisinés. Enfin, ils ont assisté à une conférence donnée au CIP par madame Hélène Laurendeau, nutritionniste bien connue, sur le thème «Bien se nourrir, est-ce vraiment à la portée de tous?».

Un des participants a dit avoir aimé cuisiner en groupe, découvrir de nouveaux aliments et partager de nouvelles façons de faire. Une autre affirme avoir particulièrement apprécié faire une visite de groupe à l’épicerie et comparer les étiquettes.

Rappelons que chaque année, de septembre à juin, ABC des Portages offre à la population des ateliers permettant d’améliorer les compétences générales en lecture, écriture et mathématiques, le tout en explorant des situations et des thèmes liés à la vie courante.