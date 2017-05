Sylvie Vignet en quête de la mairie de Rivière-du-Loup

Pressentie comme candidate à la succession de Jean D’Amour en 2007, c’est finalement aux élections municipales de novembre 2017, soit 10 ans plus tard que Sylvie Vignet sera candidate à la mairie de Rivière-du-Loup. Mme Vignet en a fait l’annonce par voie de communiqué dimanche, le 28 mai tout juste après 13 h.

Sous le slogan «Faire autrement», une fronde directe à l’endroit du maire actuel Gaétan Gamache, la candidate souhaite incarner le vent du changement. Un changement qu’elle annonce positif et qu'elle veut insuffler au sein du conseil de ville et de l'administration municipale. «Fini les mots, passons à l’action», lance-t-elle par voie de communiqué.

Mme Vignet, dont le plan électoral sera présenté en septembre seulement, aura notamment pour principaux objectifs l’amélioration des communications entre les différents intervenants assurant la saine gestion de la municipalité. Il s’agit de l’une des principales critiques formulées à l’endroit de l’administration Gamache et dont elle s’est fait l’écho en séance du conseil.

La candidate entend aussi «promouvoir la participation citoyenne et exercer un leadership mobilisateur pour que les membres du conseil et les employés de la ville travaillent tous en harmonie dans la même direction à développer notre ville.»

Enrichie de diverses formations de l’École nationale d’administration publique, Sylvie Vignet souhaite mettre de l’avant son expérience en tant que conseillère municipale et une carrière professionnelle de plus de 30 ans au service à la clientèle, en administration et en contrôle financier.