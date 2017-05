361 000 $ pour les services offerts aux familles de la région

Les cinq organismes communautaires Famille (OCF) de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques ont reçu, le vendredi 26 mai à Trois-Pistoles, la confirmation d’une aide financière ponctuelle de 360 958 $ du gouvernement provincial. Un coup de pouce «très apprécié», mais que l’on souhaiterait voir devenir récurrent.

Ainsi, la Maison de la Famille du Grand-Portage, le Regroupement Acti-Familles, Re-Source Familles, la Maison de la Famille du Témiscouata et la Maison de la Famille des Basques recevront chacun un montant de 69 615 $ sur deux ans. À cette somme s’ajoute, pour les trois premiers organismes, un montant variant entre 3301 $ et 4791 $ afin d’appuyer leurs activités de halte-garderie.

«Les organismes communautaires Famille contribuent à favoriser le plein épanouissement des enfants et des familles de notre région. Ils sont des acteurs essentiels de nos communautés. Cette annonce n’est pas vue comme une dépense, mais bien un investissement», a déclaré le député-ministre Jean D’Amour.

Ces sommes font partie des 20 millions de dollars promis aux OCF par le ministre de la Famille, Sébastien Proulx, le 6 mars dernier. Une décision qui avait alors été applaudie par Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF).

Pour Frédéric Montplaisir, directeur général du Regroupement Acti-Familles de Pohénégamook, cette aide permettra de continuer de «réaliser des petits miracles au quotidien». «Davantage de sous, c’est consolider nos activités, prolonger nos services, réfléchir à de nouveaux projets et même offrir plus d’heures et d’employés aux gens qui en ont besoin», a-t-il expliqué.

UNE AIDE RÉCURRENTE?

L’aide financière du gouvernement auprès des OCF peut être interprétée comme un projet-pilote. Le gouvernement ne s’est pas engagé au-delà des deux prochaines années, comme l’auraient bien souhaité les responsables des organismes communautaires Famille.

«C’est un pas dans la bonne direction, et nous en sommes reconnaissants», a témoigné France Rousseau, directrice générale de La Maison de la Famille du Grand-Portage. «Mais c’est une aide qui se doit d’être récurrente. Si nous ne sommes pas soutenus, nous ne pourrons pas ramer longtemps.»

Le député-ministre Jean D’Amour s’est dit du même avis. Il a cependant précisé les façons de faire Conseil du trésor. «Au sein du gouvernement, rares sont les moments où on excède 2-3 ans sur le plan de la récurrence. Aujourd’hui, on se donne 2 ans qui vont nous permettre de bien identifier les besoins (…) Je souhaite moi aussi que ce soit le début d’une collaboration, qui je le sais, est primordiale», a-t-il répondu, admettant lui-même qu’il y a eu des «moments de flottement» dans le soutien aux organismes par le passé.

Les organismes communautaires Famille de la région sont donc invités à informer directement le gouvernement, par le biais du bureau de circonscription et de la responsable de ces dossiers, Anita Ouellet-Castonguay, de leurs initiatives et de leurs besoins. Jean D’Amour s’est engagé à porter leur message à Québec.