Pour un accès à la baie de Rivière-du-Loup

Toujours étonnés que la Ville de Rivière-du-Loup n’ait jamais développé un accès à la baie, que l’on retrouve à l’ouest du boulevard Cartier et au sud de la rue de l’Ancrage, des Louperivois souhaitent faire bouger les choses. Au mois de mai, une pétition a été lancée et une rencontre avec le maire Gaétan Gamache a eu lieu.

Amateurs de kitesurf, ce sport qui consiste à «surfer» sur une étendue d’eau en étant tiré par un grand cerf-volant, Anne Koch et Frédéric Couillard-Proulx se sont récemment fait la réflexion que la baie de Rivière-du-Loup serait un lieu tout indiqué pour la pratique de nombreux sports nautiques.

«Nous passons dans ce secteur régulièrement, et à chaque fois, on n’en revient pas à quel point c’est un bel endroit. On y voit un immense potentiel, alors on s’est dit qu’on allait lancer l’idée», raconte Anne, au bout du fil.

Il y a maintenant deux semaines, les deux amis ont lancé une pétition sur le site www.change.org, demandant «l’amélioration de l'accès à la baie de Rivière-du-Loup». L’idée n’était pas de critiquer quoi que ce soit, mais seulement de mesurer l’intérêt populaire. Cette petite publication a vite atteint un large public sur Facebook, si bien que 140 signatures ont été amassées et plusieurs commentaires positifs ont été émis.

«Les gens ont démontré beaucoup d’ouverture. Je crois que plusieurs y voient des développements possibles intéressants, aussi bien d’un point de vue touristique que sportif avec le kayak par exemple.»

RENCONTRE AVEC LE MAIRE

Mardi dernier, le 16 mai, Anne et Frédéric, accompagnés d’amis sportifs, sont allés à la rencontre du maire Gaétan Gamache à l’Hôtel de ville. S’en est suivie une discussion d’une quarantaine de minutes où ils ont senti «une belle réceptivité».

«Nous avons ciblé des endroits et expliqué nos besoins et nos contraintes. On nous a dit ce qu’il était possible ou non de faire. C’est certain que des discussions devront avoir lieu avec les conseillers et on doit s’assurer de respecter les contraintes environnementales», a expliqué la jeune femme.

Selon nos informations, la Ville aimerait ainsi installer un petit quai sur l’un de ses terrains du secteur et effectuer une sorte de «saison test» pour le kitesurf. Rien n’est encore confirmé, cependant.

«De notre côté, c’est vraiment tout ce qu’on demande, soit d’avoir accès à un endroit où on pourrait préparer notre équipement en toute légalité (…) Ce serait aussi l’occasion de confirmer si c’est adéquat pour notre sport avant d’aller plus loin. L’idée n’est pas de poursuivre tout de suite avec de grandes démarches.»

KITESURF

Actuellement, les amateurs de kitesurf pratiquent leur passion à Cacouna, à L’Isle-Verte ou même à Saint-André-de-Kamouraska, selon les vents. Aux dires d’Anne, la baie de Rivière-du-Loup pourrait être très intéressante lorsque les vents viennent du fleuve.

«Non seulement c’est un bel endroit, mais ce serait encore plus sécuritaire pour nous. De bons vents nous mèneraient directement vers la terre ferme», croit-elle.

Si, pour une raison quelconque, l’endroit n’était pas adéquat pour la pratique du kitesurf, Anne et Frédéric espèrent que le projet de développer un meilleur accès à la baie de Rivière-du-Loup continuera de faire son chemin. Selon eux, un tel lieu a une valeur inestimable et il pourrait être un bel attrait touristique.

«Pour moi, ce serait gagnant. C’est près de tout, les gens pourraient voir ce qui s’y passe de l’autoroute et aller s’y tremper les pieds avec une crème molle ou même se balader tranquillement en kayak», imagine-t-elle.

La Ville de Rivière-du-Loup entend travailler sur le dossier prochainement.