Entraves sur la route 185 à Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Louis-du-Ha!-Ha!

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que des travaux d’entretien de la chaussée sont en cours dans l’axe de la route 185 à Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Louis-du-Ha!-Ha!. Les travaux sont effectués par intermittence, du lundi au jeudi, entre 7 h et 17 h, et se termineront le 16 juin 2017 si toutes les conditions sont favorables.

Les travaux sont situés sur une distance de 22 kilomètres, soit entre les kilomètres 50 et 72. Ces travaux entraveront certaines voies de circulation et occasionneront ainsi de la circulation en alternance gérée à l’aide de signaleurs. Les usagers de la route sont invités à circuler sur la voie désignée, réduite à 5 mètres, et respecter les indications de la signalisation orange sur les lieux, et ce, tant pour leur sécurité que pour celle des travailleurs.

La limite de vitesse pourrait être réduite dans la zone des travaux. À noter que la Sûreté du Québec pourra alors émettre des contraventions puisque la limite de vitesse affichée sur un chantier est légale.