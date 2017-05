Circulation en alternance sur la route 232 à Saint-Cyprien

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que des travaux de nettoyage des fossés sont en cours dans l’axe de la route 232 à Saint-Cyprien. Les travaux sont effectués du lundi au jeudi entre 7h et 17h et se termineront le 8 juin 2017, si toutes les conditions sont favorables.

Les travaux sont situés sur une distance de 2,4 kilomètres, entre les kilomètres 45 et 47. Pendant la période des travaux, les usagers de la route doivent circuler sur les voies désignées, réduites à 5 mètres. La circulation s’effectue en alternance à l’aide de feux de circulation.

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.