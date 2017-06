Chasse et pêche : des élèves vivent leur passion à l’école

Le Témiscouata est un territoire où la chasse et la pêche occupent une place de choix dans le cœur de plusieurs de ses résidents. À l’École secondaire de Dégelis, des élèves ont même la possibilité de choisir une activité éducative complémentaire (AEC) liée à cette passion.

Carl Moreau, enseignant, a initié ce projet il y a 7 ans à l’invitation de la direction de l’école qui cherchait une telle initiative en lien avec le plein air. Si des élèves pouvaient choisir la musique ou le soccer, c’était tout naturel d’avoir une AEC dans ce qui fait la renommée de la MRC de Témiscouata, soit une nature exceptionnelle.

«Ce projet vise à diminuer le décrochage scolaire et augmenter le sentiment d’appartenance à l’école. C’est un partage de passions entre l’enseignant et les élèves. L’AEC s’adresse à toute la clientèle de l’école. Cependant pour des élèves en difficultés d’apprentissage, ça les motive davantage», a indiqué l’enseignant.

Cette année, M. Moreau a un groupe de 15 élèves dont trois filles. On priorise toujours les nouvelles inscriptions ce qui n’empêche pas certains jeunes d’y participer deux années afin de compléter le groupe. «Nous acceptons des élèves des secondaires 3, 4 et 5 pour avoir une certaine maturité en forêt, d’ailleurs les jeunes ont plus de responsabilités. Certains chassent déjà avec leurs parents et pour d’autres c’est complètement nouveau», a-t-il précisé.

«Je tente de partager avec ces élèves ma passion du plein air. Alors, dans le cadre du cours, j’initie les élèves à la chasse aux petits gibiers, au cerf de Virginie, à l’orignal, à la pêche ainsi qu’à l’orientation en forêt», a expliqué Carl Moreau.

CHASSOMANIAK

«L’an dernier, j’ai assisté à Rivière-du-Loup à une soirée Chassomaniak. C’est alors que la possibilité de participer à une activité avec l’équipe a été soulevée. Nous avons fait vivre à 6 élèves une expérience de chasse inoubliable», a commenté M. Moreau.

L’activité s’est déroulée les 12, 13 et 14 mai derniers à la Ferme du Chasseur en Beauce. Chacun a eu la chance d’abattre un sanglier, un dindon sauvage ainsi que deux faisans. «Malgré le fait que certains d’entre eux n’avaient jamais eu la chance de récolter un gibier, tous ont réussi l’exploit et sont retournés à la maison la tête remplie de souvenirs inoubliables», a souligné l’enseignant.

Des séances de tir avec différentes armes telles que l’arc, l’arbalète, le fusil et la carabine ainsi que du tir au pigeon d’argile ont agrémenté leur séjour. Ils ont aussi eu une surprise culinaire sur feu de bois à partir des abats récoltés sur les dindons et faisans.

Cette sortie scolaire fera d’ailleurs partie d’une émission de l’équipe de Chassomaniak qui sera diffusée sur la chaine TVA Sports en 2018. «Merci à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, à l’École secondaire de Dégelis ainsi que plusieurs partenaires locaux qui ont contribué à la réalisation de cette activité», a indiqué Carl Moreau.

SORTIES

En plus d’apprentissages théoriques, les 15 élèves de l’AEC en plein air ont effectué cette année différentes sorties. Il y a eu deux jours sur la chasse aux petits gibiers et du tir au pigeon d’argile sur la Zec Owen de même que de la pêche sur la glace à l’étang du Lac-du-Repos à Saint-Eusèbe. La semaine dernière, le groupe est parti à nouveau sur la Zec Owen pour pêcher la truite grise et expérimenter le GPS et la boussole. Puis cette semaine, ils se rendront sur la Réserve Rimouski deux jours également pour pêcher des truites mouchetées.

Par son projet, Carl Moreau nous a démontré qu’il est possible de combiner réussite scolaire et passion, par des activités qui augmentent la motivation des élèves.