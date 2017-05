Le défi cycliste «On roule pour toi» s’arrêtera à l’École de français de Rivière-du-Loup

L’École de français du Cégep de Rivière-du-Loup accueillera le défi cycliste «On roule pour toi» le jeudi 1er juin. Une quinzaine de cyclistes sillonneront un parcours à vélo entre Lévis et New-Richmond et s’arrêteront pour discuter de la prévention du suicide.

«Nous avons décidé d’accueillir cet événement, car plusieurs de nos étudiants arrivent avec des bagages émotionnels parfois très chargés et il est important de leur souligner que même ailleurs, il y a de l’aide pour eux. Il est important de détecter les signes chez un ami ou un proche», soutient Audrey Grégoire, coordonnatrice et responsable de l’hébergement à l’École de français.

Le défi «On roule pour toi» a été mis en œuvre par Cédric Boilard, qui a lui-même subi la perte de son frère qui s’est suicidé en 2001. Il a donc décidé, au moyen de cet événement, de porter un message d’espoir et d’appuyer la cause de la prévention du suicide jusqu’à sa ville natale, New-Richmond.

«Ce défi me donne l’occasion de dire haut et fort que de l’aide et des ressources sont disponibles quand ça ne va pas. Il me permet aussi d’encourager les jeunes à bouger, à se trouver une passion et à ne jamais perdre confiance en l’avenir; des gens seront toujours présents pour les encourager», a expliqué Cédric.

43 ANS D'IMMERSION

L’École de français existe à Rivière-du-Loup depuis maintenant 43 ans, soit depuis 1974, et reçoit des étudiants canadiens et étrangers désireux d’apprendre le français et de s’immerger dans la culture québécoise. Ce printemps, 68 étudiants de partout au Canada et une étudiante des États-Unis viennent vivre l’expérience.