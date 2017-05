Grève dans la construction : la partie syndicale refuse de reprendre les négociations ce matin

L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) a invité hier après-midi la partie syndicale à se rasseoir à la table de négociation du secteur résidentiel dès ce matin.

Malheureusement, cette demande est demeurée sans réponse de la part des syndicats. Il est pourtant de la responsabilité de tous les acteurs de tout faire afin d'en arriver à une entente le plus rapidement possible. L'APCHQ s'explique mal que la partie syndicale ne soit pas assise à la table de négociation ce matin alors que chaque jour de grève fait mal à l'économie québécoise et que chaque heure compte.

« Il y a urgence de négocier pour en arriver à une entente aussi rapidement que possible. Chaque heure compte. Nous nous attendions donc réellement à ce que la partie syndicale accepte de s'asseoir à la table de négociation ce matin. Or, il semble que poursuivre la grève et manifester soient plus importants que de travailler à obtenir un règlement », affirme le vice-président Développement stratégique et Communications de l'APCHQ, François-William Simard.

Comme il a été demandé hier par la ministre du Travail, l'APCHQ a fait parvenir ses disponibilités pour négocier à la conciliatrice et à la partie syndicale.

À PROPOS DE L'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 17 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 14 500 employeurs du secteur résidentiel.