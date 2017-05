Mouvement de solidarité pour le Centre d’entraide l’Horizon

La communauté tissée serrée du Centre d’entraide l’Horizon, ressource alternative en santé mentale, s’est réunie le 24 mai dans ses locaux du 52, rue Fraserville à Rivière-du-Loup pour officiellement pendre la crémaillère du bâtiment dont ils sont propriétaires depuis décembre, grâce à un important don de 45 000$ de la famille Chartier.

Afin de réduire rapidement le montant de l’hypothèque relié à cet achat majeur pour le Centre d’entraide l’Horizon, une grande campagne de financement, sous le nom «Fous alliés» a été lancée par l’organisme. Les responsables souhaitent, à l’aide de partenariats, amasser un montant total de 100 000$. L’organisme compte déjà sur 47 000$ en contributions.

«Avec ce nom, on veut démystifier la santé mentale, et en parler le plus possible, parce que personne n’est à l’abri», a souligné Stéphanie Sénéchal, présidente du conseil d’administration. Divers produits, tels que des porte-clés et des linges à vaisselle ont été mis en vente. Les Fous brassants, Animation de l’Est et Home Hardware de Rivière-du-Loup se sont déjà engagés à contribuer financièrement à cette levée de fonds.

La charge financière du loyer et de l'hypothèque en moins, l'organisme pourra se permettre d'engager une nouvelle ressource d'intervention à temps plein pour répondre aux besoins grandissants en santé mentale dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Nadine Pelland, directrice du Centre d’entraide a été touchée de voir tous les partenaires et gens présents lors de l’évènement. «En 2005, notre comité de relocalisation avait trouvé ce local sur la rue Fraserville appartenant à Marc Chartier. Il est devenu plus qu’un propriétaire, il croyait à l’organisme, à sa mission, était présent pour nous et a maintenu le loyer le plus bas possible», se rappelle Mme Pelland. Au décès de son père Marc, à l’été 2016, Simon Chartier est devenu le propriétaire du bâtiment où logeait le Centre d’entraide.

Afin de permettre à l’organisme communautaire d’en faire l’acquisition, il a fait un don équivalent à 45 000$. «C’est un projet entrepreneurial, qui enrichit socialement la communauté. C’est cette vision que j’essaie de partager à mes élèves en affaires», souligne M. Chartier. Ce dernier est directeur adjoint du Centre d’entrepreneuriat et de PME de l’Université Laval .

L’implication bénévole des membres du conseil d’administration du Centre d’entraide a aussi été saluée par le maire de Rivière-du-Loup, Gaétan Gamache. «C’est un grand geste. Le travail d’inclusion qui se fait ici est essentiel pour notre communauté».

La nouvelle identité visuelle du Centre d’entraide l’Horizon a également été dévoilée. Le bâtiment porte désormais le nom de «Place Chartier», en l’honneur de la famille qui a permis de perpétuer la mission de santé mentale de cet organisme oeuvrant dans toute la MRC de Rivière-du-Loup depuis 29 ans.