Un traineau d'évacuation médicale pour l'Île Verte

Lancée officiellement le 22 décembre 2016, la campagne de financement visant l’acquisition d’un traineau d’évacuation médicale de modèle «Labrador» a été clôturée le 4 mars dernier et a permis de réunir 8 130$. Elle a ainsi dépassé son objectif de 2 430 $.

L’acquisition du traineau a été officiellement soulignée le 23 mai dernier à la salle communautaire de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Pour l’occasion, le Directeur des services professionnel, le Dr Jean-Christophe Carvalho, était présent pour confirmer une contribution de 2000$ du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le traineau permettra aux infirmiers, infirmières et premiers répondants en postes d’effectuer des déplacements d’urgence sur l’île, ainsi que des transferts médicaux sur le pont de glace.

Léonce Tremblay, président d’honneur de la campagne, tient à remercier les organismes locaux et régionaux, les résidents et amis de l’ile Verte, qui ont contribué financièrement et ainsi permis l’acquisition d’un traîneau d’évacuation médicale en hiver, moderne et confortable.

Léopold Fraser, maire de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, précise que «le surplus de la campagne sera affecté à un Fonds santé. Il permettra aux premiers répondants de l’Île de continuer d’offrir des services préhospitaliers d’urgence sécuritaires sur tout le territoire».