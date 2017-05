Zumba-bénéfice pour la Société canadienne du cancer

Un événement sportif au bénéfice du Relais pour la vie de Rivière-du-Loup aura lieu le samedi 3 juin prochain. Cinq professeures de Zumba ainsi qu’une de Viniyoga seront présentes pour animer les cours.

De 13h30 à 15h, les participants pourront participer à une séance de Zumba Fitness, qui sera suivie d'une activité de relaxation/viniyoga, de 15h à 15h30.

Les billets sont en vente auprès des instructrices, au Stade Premier Tech, dans les boutiques Sports Experts et Top zone de Rivière-du-Loup au coût de 8$ en prévente, 10$ à la porte et gratuit pour les 12 ans et moins.

L'évènement aura lieu le samedi 3 juin à partir de 13h30, à l'extérieur entre le Stade de soccer Premier Tech et l'école secondaire de Rivière-du-Loup si la température le permet, et à l'intérieur du stade de soccer en cas de mauvais temps.

La totalité des fonds amassés iront à la cause pour la Société canadienne du cancer dans le cadre du Relais pour la vie.

Pour plus d'information, vous pouvez joindre Michel Lajoie, Régisseur Stade de soccer en composant le 418-868-6832, ou Marie-Josée Tremblay, instructrice de Zumba au 418-860-5486.