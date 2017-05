Trois-Pistoles célèbre la Fête des Voisins

La Fête des voisins se tiendra le samedi 10 juin prochain à Trois-Pistoles, comme partout au Québec. La Ville de Trois-Pistoles se joint à la Commission Jeunesse des Basques pour proposer une fête familiale sous la thématique d’un grand pique-nique de type «pot luck» où chacun apporte un plat à partager au Parc intergénérationnel Janine Martin, sur la rue Père-Nouvel à Trois-Pistoles.

À côté du parc, auront lieu les échange de boutures, semis, plants, arbustes et graines que le voisinage partagera. Tout est accepté: fleurs, légumes, fruits, arbustes, etc. Les participants sont également invités à apporter leurs chaises et leurs jeux d’extérieur.

L’invitation est lancée à toute la population et notamment aux nouveaux arrivants qui pourront venir échanger avec les gens de Trois-Pistoles.

La Fête des voisins, aura lieu le samedi 10 juin de 11 h à 15h près du gazebo du Parc intergénérationnel Janine. G-Martin. L’échange de boutures et de semis se tiendra au Jardin intergénérationnel.

Pour plus d’informations, joindre Mélanie Paquet, à la Ville de Trois-Pistoles au 418-851-1995, poste 4224.