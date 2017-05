Festival Bonjour la visite, un vent de changement pour la 15e édition

C’est du 3 au 6 août que le coeur de la ville de Saint-Pascal entrera en pleine effervescence. Comme toujours, le chapiteau sera situé sur le terrain de l’école secondaire Chanoine-Beaudet. Pour l’occasion, le Festival arbore une nouvelle image.

Une programmation musicale des plus variées est encore offerte cette année. Les soirées seront bien animées durant le festival en débutant le jeudi soir avec le trio Temps Danse. Le vendredi soir, le duo Monochrome va enjouer le chapiteau, pour laisser place au groupe LBA Band et terminer avec le groupe Rock Denom, originaire de Rivière-du-Loup.

Le samedi soir, c’est la soirée 15e anniversaire avec le duo Rock On, les feux d’artifice, le show de l’été «Rock the Beach» avec la présence de Jean-François Breau, Bruno Pelletier, Patrick Bourgeois, Matt Laurent, Antoine Gratton, Manon Séguin et Christian-Marc Gendron. Pour terminer la soirée, Alcoholica viendra rocker avec son hommage à Metallica.

Le dimanche clôturera le festival avec la journée country, débutant en après-midi avec le Gala amateur, suivi de la démonstration de danse avec Caroline Pelletier et pour terminer, le Big River Band. Pour les amoureux de la danse en ligne, le jeudi et vendredi après-midi sont pour vous, avec Jean-Paul et Sylvie et Aline et Lucille Talbot. Sans oublier Le p’tit 4 heures du samedi qui accueille cette année la famille Voyer.

Comme toujours, les tournois sportifs sont de retour avec certaines nouveautés telles qu’un tournoi de Poker qui aura lieu le samedi 8 juillet et un tournoi de pétanque. Toujours au rendez-vous, les tournois de tennis, soccer, volley-ball et balle donnée.

Encore une fois cette année, les commerçants de Saint-Pascal vous mettront l’eau à la bouche: le jeudi, le 5 à 7 du Resto-Pub Le Saint-Pascal vous propose une variété de bouchées en 4 services; le vendredi, souper IGA Saint-Pascal, au menu lasagne et salade César; le samedi, souper Provigo Saint-Pascal, au menu méchoui de porc et de bœuf; le dimanche, le souper du Restaurant le Bec Fin, au menu poulet BBQ. À noter que tous les billets de repas sont en quantité limitée.

Bien sûr que les petits et grands pourront venir festoyer avec l’animation de Cirkazou, les jeux gonflables, la visite de Chase de la Pat Patrouille, en plus de pouvoir se balader en Cyclone Express. Une belle nouveauté pour le dimanche après-midi, en collaboration avec le Complexe Cama et Éducateur Canin Québec: démonstration canine d'agilité, chien de recherche, d'obéissance et concours d’agilité ouvert à tous.

NOUVELLE IMAGE

Le comité organisateur profite du 15e anniversaire pour apporter de nombreuses nouveautés dont la nouvelle image du Festival, réalisée par Carmas Créations, qui se veut plus actuelle et qui représente toutes les facettes de cet évènement annuel. Qui dit nouvelle image, dit aussi vidéo promotionnelle et nouveau site web.

En effet, l’organisation a fait appel au service de l’Agence Hidalgo pour réaliser une vidéo promotionnelle disponible sur la page Facebook et sur le compte Youtube du Festival Bonjour la visite. Les services de Carmas Créations et de Pierre-Luc Rivard ont été retenus pour réaliser un site web au goût du jour où il est facile de naviguer entre les différents menus. Ce site web, soit le www.festivalbonjourlavisite.com, est également adapté aux appareils mobiles. Celui-ci sera en ligne au cours de la semaine du 29 mai.

Pour cette 15e édition, la présidence est occupée par M. Denis Pelletier et c’est avec grand plaisir que l’entreprise Xplornet revient comme commanditaire officiel du festival.

Pour connaître tous les détails de cet 15e édition, vous pouvez vous connecter via la page facebook, le nouveau site web www.festivalbonjourlavisite.com, ou encore par téléphone au 418 492-2312, poste 300.