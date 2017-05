Attentat de Manchester: Rivière-du-Loup met son drapeau en berne

La Ville de Rivière-du-Loup met en berne ses drapeaux en façade de l’hôtel de ville pour exprimer sa profonde tristesse face aux événements de Manchester et sa sympathie aux familles des victimes.

La Ville joint ainsi sa voix à plusieurs autres villes du Québec et à l’Assemblée nationale. Ce geste hautement symbolique traduit la solidarité des Louperivois envers les familles et proches des victimes et la communauté de Manchester, de même que l’indignation face à un geste qui a ciblé la jeunesse tout particulièrement.

Le drapeau demeurera en berne jusqu’à nouvel ordre.