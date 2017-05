Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route qu’il procède présentement à la prise de relevés sur la route 185 à Saint-Honoré-de-Témiscouata.

Si toutes les conditions sont favorables, les travaux seront exécutés du lundi au vendredi entre 7 h à 18 h, pour se terminer le 31 mai 2017. Les travaux, sur une distance d’environ 1 km, seront situés entre les km 56 et 57, soit à 3,5 km au sud de l’intersection de la rue de l’Église (route 291).

Pendant les heures de travaux, les voies de circulation seront partiellement entravées. Les usagers de la route devront circuler sur la voie désignée, réduite à 3,5 mètres, en respectant les indications de la signalisation et ce, tant pour leur sécurité que celle des travailleurs. De plus, selon les secteurs, les voies lentes seront fermées à la circulation.

La limite de vitesse sera réduite à 70 km/h dans la zone des travaux. À noter que la Sûreté du Québec pourra émettre des contraventions puisque la limite de vitesse affichée sur un chantier est légale.

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.