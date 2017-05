Les gagnants régionaux de la Dictée Richelieu

La 20e finale régionale du concours de la Dictée Richelieu a eu lieu le 13 mai dernier à l’École secondaire de Cabano.

Initiée avec enthousiasme il y a 20 ans par les membres Richelieu des Clubs de Cabano, La Pocatière, Notre-Dame-du-Lac, Rivière-du-Loup, Saint-Cyprien et Trois-Pistoles, cette activité permet aux élèves de 6e année du KRTB de se conscientiser davantage à l’importance du français dans les communications écrites et verbales, et de stimuler leur intérêt pour l’écriture et l’usage d’un français de qualité.

La participation des conseillers pédagogiques et des enseignants est essentielle à la tenue de cette activité annuelle. Pour cette finale 2017, Mélanie Delisle, conseillère pédagogique à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et Joseph Chouinard-Pelletier, conseiller pédagogique à la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup ont rédigé, présenté et collaboré avec des Richelieu à la correction de la dictée.

Cette année, les gagnants de la finale régionale sont : 1re place - Éloïse Charest, de l’école Hudon-Ferland de Saint-Alexandre, qui a remporté le grand prix de 300 $ ; 2e place - Béatrice Arsenault, de l’école de Notre-Dame-du-Portage, qui a remporté une bourse de 200 $ ; 3e place - Émilie Rossignol, de l’école J.C. Chapais de Saint-Denis, qui a remporté une bourse de 150 $ ; 4e place - Émile Leclerc, de l’école Joly de Rivière-du-Loup, qui a remporté une bourse de 100 $ ; 5e place - Mariane Riou, de l’école L’Italien de Trois-Pistoles, qui a remporté une bourse de 50 $.

Outre les bourses reçues par les gagnants du concours, de nombreux prix ont été remis encore une fois cette année. Ainsi, tirés parmi tous les finalistes, un séjour de 4 jours au Camp Richelieu Vive La Joie de Saint-Modeste a été gagné par Émy Dumont de l’école Georges-Gauvin de Saint-Louis-du-Ha! Ha! de même qu’un autre au parc national du Lac-Témiscouata par Camille Deschamps de l’école Saint-Eusèbe.

Sur la photo, les gagnants de la finale régionale de la Dictée Richelieu, de gauche à droite : 1re rangée - Mélanie Delisle, conseillère pédagogique à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Béatrice Veilleux, présidente du Club Richelieu de Cabano, Émile Leclerc (4e place), Béatrice Arsenault (2e place), Éloïse Charest (1re place), Émilie Rossignol (3e place); 2e rangée - Jean-Marc Beaudoin, responsable de la Dictée Richelieu, Joseph Chouinard-Pelletier, conseiller pédagogique à la Commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup, Yolande Pelletier, responsable de la Dictée Richelieu, Nancy Couture, directrice des Services éducatifs de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.