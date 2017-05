Beau temps et prévention des feux de forêt

Malgré les apparences d’un printemps pluvieux, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) recommande de redoubler de prudence lors des sorties en plein air au cours de ce long congé. D’ailleurs, l’indice de danger d’incendie sera élevé pour une majeure partie de la province ce dimanche.

Nombreux sont ceux qui en profiteront pour participer à l’ouverture de la pêche et pour se rendre à leur chalet afin d’apprécier pleinement la belle température. Certains voudront allumer des feux de camp, mais en période printanière, la végétation devient rapidement vulnérable sous l’effet du soleil et de la chaleur. Dans ces conditions, le vent peut rapidement propager le feu à la végétation environnante. C’est pourquoi la SOPFEU recommande d’être prudent lors de vos activités, notamment au cours des prochains jours.

Pour ce faire, il est recommandé d’appliquer les consignes de sécurité suivantes si vous désirez faire un feu :

Ne pas allumer de feu en présence de vents : une simple bourrasque peut emporter le feu et ainsi le propager sur une grande surface;

Allumer lorsque le soleil se couche et que le vent s’estompe;

Assurer une surveillance constante;

Éteindre en arrosant et en recouvrant les cendres de sable.

Depuis le début de la saison, on dénombre 39 incendies et 11.4 hectares de forêt affectés dans la zone de protection intensive. On compte en moyenne 153 feux et 1 094.4 hectares touchés à ce moment de l’année.

Pour plus d’information, visitez le www.sopfeu.qc.ca.