Bourstad 2017 : deux prix provinciaux pour le Cégep de Rivière-du-Loup

Des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup ont une nouvelle fois excellé lors de la simulation boursière provinciale Bourstad. Lydia Lévesque, originaire de Pohénégamook et étudiante en Techniques administratives s’est particulièrement distinguée en récoltant deux grands prix provinciaux accompagnés de bourses de 500 $ dans la catégorie Gestion de portefeuille.

Sur 819 participants, l’étudiante a obtenu le deuxième meilleur résultat de la catégorie et a également obtenu le prix du Comité pour le développement et le leadership des femmes de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour la meilleure gestion de portefeuille pour une participante.

Shana Cassista-Lepage, originaire de Saint-André-de-Kamouraska et Julie Ouellet, originaire de Saint-Joseph-de-Kamouraska, toutes deux étudiantes en Techniques administratives, ont quant à elles remporté une Mention d’excellence, assortie d’un montant de 100 $, dans les catégories Performance financière du portefeuille et Gestion de portefeuille.

Le 16 mai, le Cégep de Rivière-du-Loup a reçu une mention spéciale lors de la cérémonie de remise de prix pour ses performances hors du commun lors de cette édition. L’enseignant responsable de cette simulation au Cégep, Sylvain Lacroix, a d’ailleurs reçu un certificat de reconnaissance pour contribution exceptionnelle au développement de la simulation Bourstad.

En plus des prix provinciaux, des bourses de 600 $ ont été accordées par le programme Techniques administratives Comptabilité et gestion et le Service des affaires étudiantes du Cégep à des étudiants qui ont redoublé d’efforts et qui ont fait preuve d’un travail exceptionnel