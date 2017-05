Le 14 juin prochain, la deuxième édition du Salon Estival – quoifairerdl.ca, produit par Tourisme Rivière-du-Loup, se tiendra à l’Hôtel Universel. Cet évènement sera ouvert au grand public dès 16 h. Vous aurez jusqu’à 20 h pour venir découvrir les nombreuses nouveautés touristiques de la région de Rivière-du-Loup. Cet évènement est tout à fait gratuit et ouvert à tous.

Une variété impressionnante d’exposants seront présents pour vous faire découvrir leurs produits et services. En plus de redécouvrir votre région grâce aux nombreux kiosques, vous aurez la chance de gagner une foule de prix de présence. Les exposants ont été très généreux, car ils vous offrent la chance de gagner des laissez-passer doubles pour croisières aux baleines, des paniers-cadeaux de plusieurs artisans et restaurateurs, des billets de spectacle de RDL en spectacles et plus encore.

Restez à l’affut du concours se déroulant sur l’évènement Facebook : Salon Estival – quoifairerdl.ca afin de participer et courir la chance de gagner le grand prix d’une valeur de 500 $.

La plupart des artisans et restaurateurs qui seront sur place feront déguster gratuitement certains de leurs produits. Vous pourrez même vous en procurer quelques-uns. Des ateliers en tout genre auront lieu. Venez participer aux activités du Musée du Bas-Saint-Laurent, qui offriront un atelier créatif à partir de 19 h. Venez aussi découvrir le matériel archéologique du parc national du Lac-Témiscouata. Venez aussi observer la talentueuse Joane d’Art Académie qui fera de la peinture en direct. Les propriétaires du Magasin général d’époque vous accueilleront en habits d’époque; à la mode d’entant.

Ce salon pique votre curiosité? Consultez le www.quoifairerdl.ca ainsi que la page Facebook.