Nouvelle image et plan d’action pour Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

La Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup a dévoilé, lors d’un lancement officiel le 13 mai, une nouvelle image, un énoncé de vision astucieusement attaché à une vidéo promotionnelle et à la refonte de son site internet.

Issue du plan d’action présenté dans le cadre de la nouvelle politique familiale et municipalité amie des ainés dont la vision et les grands axes s’inspirent d’une consultation menée auprès des citoyens. Cette stratégie de mise en valeur vise à assurer une plus grande notoriété de la municipalité sur les différents aspects de son développement et cible le sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens et entrepreneurs à l’égard de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Cet énoncé de vision guidera nos actions futures tout en faisant référence à l’histoire et aux traditions qui ont forgé ce que nous sommes et ce qui fait en sorte que nos citoyens d’aujourd’hui se démarquent : «Saint-Hubert et ses trois lacs, une histoire à transmettre, des richesses à développer, une communauté fière, impliquée et tissée serrée».

Le nouveau logo de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, créé par madame Virginie Caron de Symbiote, se déploie partout dans les journaux municipaux, sur les médias sociaux, la page Facebook et le site internet. En moins de 48 heures, la vidéo promotionnelle réalisé par David Falardeau de Géniproduction, comptait plus de 10 000 vues.

Pour en savoir plus, pour visionner la vidéo qui témoigne de la réalité et du dynamisme de cette petite communauté «tissée serrée», la population est invitée à consulter le site internet ou la page Facebook.