Des cyclistes du Mouvement Desjardins roulent pour des écoles du Témiscouata

Deux équipes cyclistes du Mouvement Desjardins participeront au Grand Défi Pierre Lavoie du 15 au 18 juin prochain. Elles roulent notamment pour des jeunes de régions plus éloignées et cette année ce sont 10 écoles du Bas-Saint-Laurent qui se partageront 55 000 $.

«C’est notre septième participation au Grand Défi Pierre Lavoie. Nous avons choisi d’aider des écoles en région qui n’ont pas la chance d’avoir des équipes près de chez-elles», a expliqué Jean-François Dubé, directeur financement et gestion de trésorie du Mouvement Desjardins.

Six écoles du Témiscouata profiteront donc de leurs coups de pédales cette année : Georges-Gauvin à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, des Parchemins à Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Gérard-Collin à Témiscouata-sur-le-Lac, primaire de la Vallée des lacs à Saint-Michel-du-Squatec, La Source à Biencourt et de l’Étincelle à Lac-des-Aigles. Plus à l’est du Bas-Saint-Laurent, il s’agit des écoles de la Colombe à Esprit-Saint, Boisjoli à Saint-Narcisse-de-Rimouski, des Merisiers à Sainte-Blandine et Beaux-Séjours-de-Saint-Odile à Rimouski.

EN TOURNÉE

En plus de faire les 1000 kilomètres du Grand Défi Pierre Lavoie, les 10 membres des deux équipes de la Trésorie du Mouvement Desjardins, accompagnés d’une douzaine d’autres cyclistes, partiront en tournée dans ces écoles le 23 mai prochain pour rencontrer les 1000 élèves.

En fait, les 22 cyclistes feront le trajet Montréal-Rimouski de 515 kilomètres, ce qui leur servira également d’entrainement pour le Grand Défi Pierre Lavoie. Ils partiront le lundi 22 mai à 7 h de Saint-Bruno-de-Montarville pour atteindre l’école Georges-Gauvin de Saint-Louis-du-Ha! Ha! le mardi 23 mai au matin, plus précisément vers 8 h 15. Ils porteront un message de saines habitudes de vie aux élèves. Les cyclistes feront un autre arrêt vers 10 h à l’école de l’Étincelle de Lac-des-Aigles pour rencontrer environ 120 élèves des écoles du secteur. Ils termineront leur périple en début d’après-midi au Parc Beauséjour à Rimouski.