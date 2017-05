Nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques au Témiscouata

Dans un souci de se doter d’un réseau de bornes électriques couvrant l’ensemble de son territoire, la MRC de Témiscouata mettra en place, au cours du mois de juin, quatre nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques, SmartTwo 240V. Elles feront partie du « Circuit électrique d’Hydro-Québec ».

« Nous sommes fiers d’être l’une des premières MRC au Bas-Saint-Laurent à se doter d’un tel circuit intra régional qui permettra aux citoyens ainsi qu’aux électromobilistes de passage dans notre région de parcourir les routes du Témiscouata avec l’assurance de pouvoir recharger leur véhicule à des endroits stratégiques » explique madame Guylaine Sirois, préfet de la MRC.

La MRC financera, via les Fonds éoliens, l’acquisition des quatre bornes d’une valeur de 4 700$ chacune. Elles seront situées à Lac-des-Aigles, Dégelis, Rivière-Bleue et Pohénégamook. Pour leur part, les municipalités assumeront les coûts d’installation, les frais annuels de gestion, de télécommunication et les frais d’entretien. Les nouveaux emplacements ont été choisis en fonction des principaux axes routiers, des services offerts à proximité et des espaces de stationnement disponibles, notamment.

Ces bornes seront complémentaires aux autres bornes publiques déjà accessibles, soit celles de Témiscouata-sur-le-Lac dans le quartier Cabano, l’une étant située au restaurant McDonald’s et l’autre à l’édifice municipal sur la rue Commerciale, ainsi qu’une borne de recharge à courant continu récemment installée sur la rue Commerciale face au Parc Clair Soleil. Deux bornes de 240V sont aussi disponibles à Saint-Michel-du-Squatec dans le Parc national du Lac-Témiscouata. Une borne de recharge à courant continu s’ajoutera également au Centre Info-touristique à Dégelis.