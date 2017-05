Espace Centre-Ville devient un organisme à but non lucratif

Une trentaine de commerçants de Rivière-du-Loup ont assisté, ce mardi 16 mai, à une assemblée confirmant officiellement Espace Centre-Ville en tant qu’organisme à but non lucratif.

L’adhésion à Espace Centre-Ville se fera sur une base complètement volontaire. Déjà, en plus des commerçants présents à la soirée, plusieurs ont aussi manifesté leur intérêt à adhérer comme membre. La chargée de projets, Alex Ann Villeneuve, effectuera d’ailleurs prochainement une tournée dans les commerces pour inviter les entrepreneurs à se joindre au regroupement.

Constituer Espace Centre-Ville en organisme à but non lucratif n’aura pas été une mince tâche. En novembre, le projet avait été chaudement critiqué. Puis, quelques mois plus tard, en mars, une quarantaine de gens d’affaires du centre-ville avaient manifesté leur volonté de poursuivre le projet.

Notons que l’assemblée de mardi a aussi permis d’adopter les règlements généraux, d’élire le conseil d’administration et de lancer des idées sur divers aspects en lien avec le développement du centre-ville.

Ainsi, le conseil d’administration est constitué de 7 administrateurs dont 5 commerçants : Sébastien Lévesque de Cyclo Expert (président), Nicolas Bélanger de la Boutique du Travailleur (vice-président), Sandra St-Jean du Casse-croûte Frais Délices (secrétaire- trésorière), ainsi que Jean-Louis Lévesque de chez Le Vrac, Robert Boucher, propriétaire du Van Houtte, Denis Goulet, directeur du service du développement économique à la Ville et Gilles Goulet, directeur général à la SADC.

Le plan d’action de l’organisme sera mis à jour dans les prochaines semaines. Le conseil d’administration vous invite à suivre Espace Centre-ville sur sa page Facebook et à surveiller la programmation qui sera offerte durant la vente-trottoir prévue du 6 au 9 juillet 2017.