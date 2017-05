Entraves sur les rues Fraser et de l’Hôtel-de-Ville

À compter de 7 h jusqu’à 17 h, ce vendredi 19 mai, le Service technique et du développement durable de la Ville de Rivière-du-Loup procédera au repavage de deux tronçons travaillés ces dernières semaines. Les travaux s’amorceront sur la rue Fraser avant de se déplacer vers la rue de l’Hôtel-de-Ville.



Spécifiquement, la rue Fraser sera entravée entre les rue des Cerisiers et des Cèdres et le boulevard de l’Hôtel-de-Ville, entre Lafontaine et du Domaine. La circulation locale sera permise et l’accès aux commerces maintenu de part et d’autre des travaux.