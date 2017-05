Un succès pour le 5e Rendez-vous québécois du loisir rural à Pohénégamook

Près de 160 personnes des différentes régions du Québec ont participé au 5e Rendez-vous québécois du loisir rural qui s’est tenu à Pohénégamook les 3, 4 et 5 mai derniers. Sous le thème Le loisir rural, plus qu’une légende, l’évènement présentait 16 ateliers de discussion et d’échange démontrant tout le dynamisme des municipalités rurales du Québec.

Des thématiques telles que la coopération intermunicipale, les communications à l’ère du numérique, les tendances du loisir : impacts et défis en loisir rural, la mobilisation des citoyens et des bénévoles, le jeu libre et autres sujets ont été abordés.

Le comité organisateur 2017, est fier du succès de l’évènement, était composé de l’URLS du Bas-Saint-Laurent, du département de Techniques d’intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup ainsi que des services de loisir des municipalités de Pohénégamook, Rivière-Bleue, Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Donat de Rimouski.

La prochaine édition du Rendez-vous québécois du loisir rural se déroulera au printemps 2018 dans la région de la Montérégie.