Deux nouveautés pour les 17 ans des Cartonfolies

La 17e présentation des Cartonfolies de Témiscouata-sur-le-Lac, qui se déroulera cette année du 23 au 25 juin, sera marquée par deux nouveautés. Les festivaliers auront droit à un souper-spectacle le 24 juin, et pourront assister à une compétition amicale de CrossFit le lendemain, au parc Clair-Soleil.

«Ça va bouger au début du Festival le vendredi soir avec le groupe local Beat Trip, formé entre autres de Camille Caron et Maxime Gauthier de la région», explique la coordonnatrice des Cartonfolies, Catherine Paquet-Bourget. Le spectacle débutera dès 20 h 30 et se poursuivra avec un groupe hommage à Metalllica, Dethallica. Un cracheur de feu de la Casa des possibles sera également sur place lors de la soirée.

Le site ouvrira dès 10 h le samedi 24 juin. Les enfants pourront assister au spectacle de Bill Bestiole à 10 h 30. «Il présente des insectes, s’adresse aux enfants, mais il y a quelques blagues qui sont également destinées aux parents. Il était venu dans la région pour la semaine de relâche et c’était un succès», confirme Mme Paquet-Bourget. Dès 13 h 30, le traditionnel Carton-nage qui fait la renommée des Cartonfolies se déroulera sur le lac Témiscouata.

Cette activité sera suivie d’une démonstration d’hommes forts de métier, et les visiteurs pourront voir entre autres Jean-François Caron, quatre fois finaliste au concours l’Homme le plus fort du monde entre 2012 et 2015.

Un souper-spectacle de côtes levées de Pat BBQ, accompagné du groupe Violon-Up animera la soirée. Le marché des artisans aura lieu simultanément. Dès 20 h 45, le Stage Band de Cabano montera sur scène afin de préparer la foule pour les feux d’artifices qui éclateront à 21 h 30. La soirée se terminera avec Alain François.

Le dimanche 25 juin aux Cartonsfolies sera marqué par les activités sportives. Dès 8 h 30, le coup d’envoi sera donné pour le demi-marathon du carton. Les fonds amassés seront remis à la Fondation pour la persévérance scolaire. «Nous avons reçu déjà plus de 100 inscriptions, et 15 équipes de coureurs sont attendues», a complété la coordonnatrice. Une compétition amicale de CrossFit débutera à 13 h, avec des épreuves de trois minutes en démonstration. À 14 h débutera le tournoi de volley-ball. L’événement se terminera avec de la danse en ligne, animée par Michelin et Jean de Pohénégamook.

Samedi et dimanche, des jeux gonflables, des jeux de kermesse, le village des enfants, sous le thème des bestioles, une exposition des créations d’élèves du primaire, l’EuroBungee, le mur d’escalade et le mini-train seront en permanence sur le site.

Des laissez-passer pour le weekend sont disponibles en prévente (20$) au www.cartonfolies.com chez les marchands participants et sur place le jour même (25$). L’entrée sera gratuite pour tous le dimanche.