Le Cégep de Rivière-du-Loup bien représenté

Des enseignants et des étudiants du programme Techniques d’intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup se sont impliqués dans le 5e Rendez-vous québécois du loisir rural qui se tenait à Pohénégamook Santé Plein Air du 3 au 5 mai dernier.

Manolya Tükeli, enseignante, a offert deux ateliers portant sur la mobilisation des citoyens et des bénévoles. Florent Pelletier, enseignant retraité, a également présenté deux ateliers, le premier portant sur les relations avec les élus tandis que le second traitait de la gestion du temps et de la planification du travail.

L’étudiante de 3e année Caroline Castonguay, qui vient de terminer son stage de fin d’études à l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent (URLS-BSL), était chargée de recruter et de superviser l’équipe de bénévoles. Soulignons également l’apport de François Maltais, enseignant au Département des arts, qui a réalisé la signature visuelle de l’évènement.

Au total, près de 150 professionnels du loisir de partout au Québec et une dizaine de bénévoles provenant du programme Techniques d’intervention en loisir du Cégep ont participé à l’évènement. Le 5e Rendez-vous québécois du loisir rural offrait des conférences, des ateliers-terrains ainsi que des ateliers-contenus aux gens du métier présents sur place.

L’évènement, parrainé cette année par l’URLS-BSL, le Département de techniques d'intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup, ainsi que les municipalités de Pohénégamook, de Rivière-Bleue et de Saint-Donat, rassemble les professionnels du loisir des milieux ruraux de 10 000 habitants et moins, des étudiants ainsi que des élus afin de leur offrir des outils adaptés à leurs réalités et favoriser les échanges sur leurs fonctionnements respectifs.