4 M$ pour mettre en valeur la forêt

Le 15 mai, le gouvernement du Québec et les intervenants du secteur forestier ont annoncé une campagne de mise en valeur de la forêt, dotée d’un budget de 4,2 M$ et intitulée «Une forêt de possibilités».

Une somme de 2,7 M$ provient du gouvernement tandis que le Conseil de l’industrie forestière du Québec y investit, quant à lui, 1,35 M$. Le «Collectif pour une forêt durable» agira à titre de maître d’œuvre du projet.

D’une durée de trois ans, cette campagne est destinée à créer un sentiment de fierté et à mettre pleinement en valeur le riche éventail d’opportunités de développement offert par l’ensemble du secteur forestier québécois. Elle prévoit, entre autres, le déploiement d’un nouveau site internet (www.uneforetdepossibilites.com).

De plus, les partenaires du Collectif mettront de l’avant, dans leurs milieux et auprès de leurs publics respectifs, des activités, des initiatives particulières, des stratégies de promotion et des coups d’éclat destinés à mettre en valeur, dans chacune des régions et des grandes villes du Québec, le potentiel diversifié et durable du secteur forestier, ses bons coups et ses perspectives porteuses en matière d’environnement, de développement social et de retombées économiques.