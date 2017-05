Lors du colloque le 22 avril, la municipalité de Saint-Clément lançait son plan de communication pour 2017-2020. Le conseil municipal a orienté ses efforts principalement sur la clientèle des jeunes familles, avec des activités intergénérationnelles.

La Municipalité a lancé un nouveau site web, une page Facebook et un compte Instagram et invite la population à y participer et les visiter. Des chroniques mensuelles paraitront dans le journal Info Dimanche et porteront sur les divers avantages et particularités de la vie à Saint-Clément.

En collaboration avec Sébastien Rioux, trois capsules vidéo seront diffusées sur les médias sociaux et le web. Plusieurs thèmes seront abordés pour faire connaitre Saint-Clément et attirer de nouvelles familles. De plus, en collaboration avec le Cégep de Rivière-du-Loup et l’École des métiers du cinéma et de la vidéo, un stagiaire aura pour mandat de réaliser une vidéo promotionnelle de 30 secondes et un autre d’environ 2 minutes 30. Le thème abordé sera les beautés de Saint-Clément.

Clémentine, imaginée par le bédéiste Alexandre April sera la nouvelle porte-parole de la campagne Saint-Clément, ma famille. Clémentine vient de déménager à Saint-Clément avec sa famille. Elle fera découvrir des aspects importants de la municipalité.