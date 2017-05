Une fête pour dire merci aux vétérans et membres actifs des Forces armées

Désirant souligner le travail et le sacrifice de vétérans, de membres actifs et de réservistes des Forces armées canadiennes, un petit groupe de personnes organise une fête à leur intention le 10 juin prochain à l’Auberge Villa des Frontières de Pohénégamook.

Le comité organisateur souhaite accueillir ces militaires provenant du Témiscouata et de la région de Rivière-du-Loup à compter de 17 h pour un vin d’honneur qui sera suivi d’un méchoui sous l’animation du duo Rockin’Blues.

Les responsables de cette fête, qui ont été en contact avec des vétérans, ont décidé d’agir en manifestant leur soutien et leur reconnaissance envers ces hommes et ces femmes qui ont bravement décidé de consacrer leur vie professionnelle à ce corps de métier qui comporte des risques de toutes natures.

DES HÉROS SILENCIEUX

«Nous le savons, de nombreux militaires portent en eux des séquelles physiques et/ou psychologiques et qui affectent malheureusement leur quotidien. Alors, c’est bien humblement que nous avons décidé de faire notre petite part pour redonner les lettres de noblesse aux gens de notre région, pour leur signifier que nous sommes fiers d’eux», a indiqué Sylvie St-Pierre, porte-parole du comité organisateur.

Par cette initiative, on souhaite permettre à ces personnes de festoyer, de se rencontrer, d’échanger et de connaitre les gens de notre région qui ont participé à des missions dans diverses divisions. Et pour être en mesure d’honorer le plus grand nombre de personnes possible, on sollicite votre collaboration. Toute personne connaissant un vétéran, un membre actif, un réserviste ayant œuvré auprès des Forces armées canadiennes de la région de Rivière-du-Loup et du Témiscouata, est invitée à communiquer avec le Service des loisirs de la Ville de Pohénégamook à l’adresse courriel pcyr@pohenegemook.net ou par téléphone au 418-863-7722, poste 4104. On pourra par la suite rejoindre les personnes référées afin de les inscrire à cet évènement. La date limite pour les inscriptions est le 29 mai. Il est aussi possible de consulter la page Facebook «Vétérants 10 juin 2017 Pohénégamook». Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez également contacter Sylvie St-Pierre au numéro 418-894-5661.