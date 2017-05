Au Témiscouata, «on a l’esprit de famille!»

Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, la 6e édition de la Journée des familles sera présentée au Témiscouata le samedi 27 mai à compter de 10 h. Cette activité est une initiative mise en place par la Table COSMOSS - 9 mois / 5 ans Témiscouata. Toute la population témiscouataine est invitée à venir festoyer à Rivière-Bleue, municipalité hôtesse de l’évènement.

Différentes activités familiales sont au programme : randonnée à vélo en collaboration avec le Club Optimiste de Rivière-Bleue; conte animé avec les sympathiques marionnettes Ylitou et Aly; spectacle pour enfants avec en vedette Billy le Cowboy; Zone Wixx pour les 9-13 ans avec des stations de jeux loufoques et amusants qui donneront le gout de bouger; animations, jeux gonflables, jeux de kermesse et maquillage pour les enfants; inauguration du «Boisé des nouveau-nés».

L’endroit sera aménagé pour recevoir les parents de jeunes enfants (tables à langer, chaises hautes, bancs d’appoint, salon d’allaitement). Aussi sur place, des kiosques d’information en lien avec la famille (allaitement, santé, sécurité) seront installés. Sur l’heure du diner, le Club Optimiste offrira des hotdogs à 0,50 $ ainsi que des crudités. Il est également possible pour les participants d’apporter une couverture ainsi qu’un diner pour faire un piquenique.

On remercie les partenaires organisateurs de cet évènement : la Municipalité de Rivière-Bleue, Acti-Familles, le CPE La Ribambelle, le Club Optimiste de Rivière-Bleue, le CPE-BC Les Calinours, la Maison de la famille du Témiscouata, Re-Source Familles, l’Équipe des Saines habitudes de vie COSMOSS Témiscouata et la Table COSMOSS - 9 mois / 5 ans Témiscouata.