Le 22 mai, Journée nationale des patriotes

La Société d’Action nationale de Rivière-du-Loup invite la population à venir accueillir le patriote historique Louis-Antoine Dessaulles et entendre l’auteur-compositeur-interprète Hubert Cotton, lors d’un 5 à 8, le 22 mai au Super Bar de la rue Lafontaine, dans le cadre de la Journée des patriotes.

Un léger gouter sera également offert et des prix de présence seront attribués. Célébré au mois de mai, cet évènement souligne que les Patriotes ont tenu au printemps de 1837 de vastes assemblées publiques partout au Québec, après le refus du gouvernement de Londres d’accepter leurs revendications.

Personnifié par un jeune comédien de Rivière-du-Loup, le patriote Louis-Antoine Dessaulles, moins connu que son oncle Louis-Joseph Papineau, s’est tout de même avéré un personnage important. Membre de l’Institut canadien, il combat les ultramontains qui veulent, au nom de la religion, tout contrôler dans le domaine temporel. M. Dessaulles s’engage alors à défendre les principes fondamentaux que sont la démocratie, la justice et la tolérance. Ce personnage historique présidera la Grande Tablée 2017 organisée par la Société d’Action nationale de Rivière-du-Loup, dans le cadre de la fête nationale du 24 juin.

La Journée nationale des Patriotes du 22 mai souligne une période marquante de l'histoire du Québec et se veut un évènement rassembleur pour tous les québécois. C'est donc un rendez-vous que la Société d'Action nationale de Rivière-du-Loup vous invite à ne pas manquer, une belle occasion de prouver que l'héritage patriotique est démocratique et populaire.

«Célébrée au mois de mai, la Journée nationale des Patriotes nous rappelle que les Patriotes ont tenu au printemps de 1837 de vastes assemblées publiques partout au Québec, après le refus du gouvernement de Londres d’accepter leurs revendications. À ce moment, des milliers d’agriculteurs, d’ouvriers et de notables, lésés dans leurs droits civils et nationaux, ont senti qu’ils devaient affirmer haut et fort ce qu’ils souhaitaient pour eux et pour leur collectivité. Un grand nombre d’entre eux ont alors sacrifié leurs biens, leur liberté et même leur vie pour défendre notre nation», a rappelé Hugues Belzile, de la Société d’Action nationale de Rivière-du-Loup