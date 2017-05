CHSLD de Chauffailles : du reboisement est prévu

À la suite de la controverse concernant le déboisement effectué dans le cadre des travaux de construction du CHSLD de Chauffailles, la Ville de Rivière-du-Loup a confirmé avoir eu des discussions avec le CISSS dans la journée du jeudi 11 mai et assure que du reboisement est prévu à la fin des travaux.

Par voie de communiqué, la Ville soutient que «le CISSS aurait aimé conserver plus d’arbres, mais les contraintes de terrain ne l’ont malheureusement pas permis.» On explique cette situation par l’envergure du bâtiment à être érigé ainsi que de son stationnement.

«Toutefois, l’ensemble des parties sont conscientes de l’importance que revêt la présence d’arbres et autres mesures d’atténuation en bordure des terrains. C’est pourquoi le CISSS a confirmé avoir déjà prévu du reboisement et de l’aménagement le long de ce secteur et a témoigné de sa sensibilité au milieu et au voisinage», souligne-t-on dans le communiqué.

Rappelons que la coupe d’arbre a soulevé l’ire de plusieurs résidents du secteur de la rue des Pruches et de la rue de Chauffailles. Ces derniers, avec en tête le conseiller Jacques Minville qui réside lui-même dans ce secteur, ont déploré le manque d’information de la part de la Société québécoise des infrastructures, mandataire du projet et responsable de l’aménagement.