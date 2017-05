Les gagnants de la loterie Richelieu 2017

Le Club Richelieu de Rivière-du-Loup a procédé au tirage des billets gagnants de sa 27e loterie le 2 mai dernier à l’Hôtel Universel. Le premier prix, une somme de 10 000 $, a été gagné par les Chapiteaux Germain Dumont de Rivière-du-Loup.

Cette campagne de financement a été créée pour soutenir le Camp Richelieu Vive La Joie situé à Saint-Modeste. L’argent ainsi amassé sert en particulier à payer des séjours au camp à des jeunes défavorisés de la région.

Trois autres gagnants ont remporté chacun un prix de 1 000 $ : Gilles Dionne (GRD) de Cacouna, Bouchard et Belzile notaires de Rivière-du-Loup et Michel Lavoie de Rivière-du-Loup. Trois billets chanceux ont également permis à leur détenteur de gagner un prix de 500 $ : Groupe Équitable de Rivière-du-Loup, Claude Caron de Notre-Dame-du-Portage et Yves St-Pierre de Rivière-du-Loup.

En plus de féliciter les gagnants, André Leblond, président et les membres du Club Richelieu de Rivière-du-Loup remercient tous les acheteurs de billets et particulièrement ceux et celles qui les encouragent depuis le tout début de la loterie.