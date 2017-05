De belles réussites à l’école La Croisée

C’est le 24 avril dernier que les 36 élèves de 5e et de 6e année de l’harmonie de l’école La Croisée de Rivière-du-Loup ont participé à l’un des plus grands rassemblements musicaux de la région, le Festival-concours de musique (FCM) de Rivière-du-Loup et du Bas-Saint-Laurent qui se déroulait au Camp musical St-Alexandre.

Le groupe de l’école, accompagné d’Isabelle Busseau, enseignante de musique, a interprété devant deux juges, dont l’un provenant du Brésil, trois pièces musicales. Avec leurs performances, ces jeunes ont conquis le cœur des juges et ils ont remporté une médaille d’or. En plus de vivre l’expérience de concours, ces élèves ont vécu dans l’après-midi une activité de Beat Box avec un professionnel en la matière. Pour couronner le tout, le groupe a été nommé «coup de cœur» et suite à cette mention, il a joué dimanche le 7 mai au concert-gala qui se déroulait au Centre culturel Berger.

C’est dans cette même semaine qu’avait lieu la finale du concours Art de parler en public du Club Optimiste de Rivière-du-Loup. Chez les garçons, Alexis Gagnon et Alexis Massé ont remporté respectivement la première et la deuxième position. Chez les filles, Lorie Bélanger a obtenu la deuxième position.

Bravo! Vous êtes la preuve qu’avec de la détermination, de la passion et du plaisir nous pouvons accomplir de grandes choses.