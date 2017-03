19e Défi Vélo Plein Air : encouragez les 180 cyclistes!

Les 8 et 9 juillet prochain, 180 cyclistes parcourront 300 kilomètres entre Lévis et Rimouski lors du 19e Défi Vélo Plein Air au bénéfice de l’Association du cancer de l’Est du Québec. L’objectif financier de cette activité est de 115 000 $.

Mathieu Guimond, animateur de l’émission Rouge Café au 102,9 Rouge FM Rimouski, assume la présidence d’honneur de cet événement cycliste dont la réputation n’est plus à faire.

Le départ sera donné au Centre des congrès de Lévis le samedi 8 juillet. Les cyclistes emprunteront la route 132 pour se rendre à Rivière-du-Loup, 185 kilomètres plus loin. Des haltes sont prévues à Berthier-sur-Mer et à Saint-André-de-Kamouraska, ainsi qu’à Saint-Jean-Port-Joli pour le dîner. Le lendemain, 115 kilomètres de route attendent les participants; des arrêts sont prévus à l’Île-Verte pour une halte et à Saint-Mathieu pour le dîner. Les cyclistes circuleront en pelotons et seront escortés de véhicules dûment identifiés.

Pour participer, visitez www.defivelopleinair.org. Jusqu’au 31 mars 2017, 16 h, le coût de l’inscription s’établit à 175 $. Par la suite, il sera fixé à 225 $. Précisons que le coût de l’inscription couvre les frais relatifs à la randonnée : repas, collation, transport des bagages et hébergement. En plus de ces frais d’inscriptions, les participants s’engagent à récolter la somme minimale de 500 $ en dons.

La population est invitée à contribuer au succès du 19e Défi Vélo Plein Air en appuyant financièrement les participants. Voici comment : en versant votre don directement à l’un des cyclistes participants; en visitant le site www.defivelopleinair.org (sous l’onglet «Donner» sélectionnez «Faire un don »).