Le règlement d'emprunt pour la côte Saint-Pierre retiré

La Ville de Rivière-du-Loup a retiré le règlement d'emprunt de 7,8 M$ pour la réfection de la rue Saint-Pierre, à la suite du résultat de la signature de registre, qui a recueilli 554 noms le lundi 13 mars. Elle planifiera une séance d'information afin de présenter le projet d'investissement aux citoyens au cours des prochaines semaines.

Selon le maire Gaétan Gamache, les citoyens ont envoyé un message clair à la Ville: les informations doivent être davantage diffusées et expliquées. «On en prend acte, c'est la démocratie qui a parlé et on comprend le message», a-t-il soutenu. Ce dernier estime que tout projet d'investissement et tout avis de motion se doit d'être expliqué.

ÉCONOMIE

La venue d'Hydro-Québec dans le projet de la réfection de la côte Saint-Pierre est ce qui est venu bousculer et presser les plans, selon le directeur général de la Ville de Rivière-du-Loup, Jacques Poulin. «En réalisant nos travaux en même temps, on réalise une économie d'échelle et on évite de déranger les gens deux fois dans le même secteur. Coordonner les travaux permet d'éviter les surcoûts d'ouverture de la rue», a-t-il expliqué. Leur projet d'augmentation de capacité électrique à Rivière-du-Loup par Hydro-Québec est d'un total de 2 M$.

Les cinq portions de la côte Saint-Pierre devant être retravaillées ont donc été regroupées en un seul projet de 7,8 M$, sur 1,8 kilomètre de chantier. Le 6 octobre 2016, la Ville avait déposé une demande de subvention du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités.

TRAVAUX ET COORDINATION

Pour Gérald Tremblay, directeur des Travaux publics de la Ville de Rivière-du-Loup, la réfection de la rue Saint-Pierre est un point stratégique important pour la suite des travaux d'aqueduc dans le quartier Saint-François. «Dans les rues Saint-Alfred, Saint-Magloire, Sainte-Marie, Saint-Paul, il y a des travaux à faire. Les égouts descendent vers la rue Saint-Pierre», a-t-il souligné.

Pour lui, la coordination avec Hydro-Québec est essentielle pour ne pas refaire des travaux au même endroit, un an plus tard, et détruire ce qui a été construit. La réfection du système d'aqueduc et d'égout de la rue Saint-Pierre pour la gestion des eaux pluviales aura également une incidence sur l'état de la chaussée après les pluies fortes.

Le projet de réfection de la rue Saint-Pierre a demandé la concertation des quatre écoles (Collège Notre-Dame, Saint-François-Xavier, Cégep de Rivière-du-Loup et école secondaire) situées tout près, et du centre sportif. Hydro-Québec souhaite, selon son échéancier, réaliser ses travaux en aout.