Plus de 1,1 M$ pour les clubs de motoneige et de VTT du Bas-Saint-Laurent

Véritable manne touristique pour la région en hiver, les clubs et organismes de motoneige et de VTT du Bas-Saint-Laurent bénéficient d’une aide financière globale de plus de 1,1 M$ de la part du gouvernement pour l’entretien de sentiers, l’achat d’équipements et les infrastructures pour la saison 2016-2017.

L’aide pour les organismes du KRTB s’élève à près de 500 00$. La contribution financière la plus substantielle est allée au club les 4 Sentiers de Saint-Cyprien, qui a reçu un montant total de 143 724$ octroyé par le député Jean D’Amour, au nom du ministre des Transports Laurent Lessard. Cette annonce, réalisée au club de motoneige les Aventuriers de Saint-Modeste le 13 mars, vient clore une belle saison pour les motoneigistes sur les sentiers de la région. Cette industrie touristique rapporte annuellement environ 45 M$ de retombées économiques.

«C’est de l’argent qui arrive de l’extérieur et qui vient dans notre région, c’est un moteur économique très important», explique Denis Langevin, administrateur de la Fédération des clubs motoneigistes du Québec pour le Bas-Saint-Laurent. Selon lui, l’apport du gouvernement du Québec a un effet de levier, que ce soit pour l’achat d’équipements, ou pour la construction de nouvelles infrastructures, et permet la formation de nouveaux partenariats.

De plus, les motoneigistes parcourent des sentiers qui les mènent vers des municipalités qui profitent de la manne touristique en hiver, alors qu’elles sont un peu moins fréquentées lors de la saison estivale. «Il y a des aides qui sont accordées pour Saint-Éloi, Pohénégamook, Squatec. On y retrouve des services, des restaurants, des réservoirs d’essence, ça permet d’avoir de l’argent neuf qui entre à l’intérieur de nos municipalités», explique le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Jean D’Amour. Ce soutien financier est également une manière pour lui de soutenir le travail bénévole effectué dans les sentiers de motoneige pendant la période hivernale.

Les clubs de motoneige les Aventuriers de Saint-Modeste (23 971$), du Témiscouata (43 297$), les Déserteurs de Cacouna (12 308$), Mont-Bleu de Saint-Alexandre (7 426$), les Pistolets de Trois-Pistoles (14 541$), les Explorateurs de Pohénégamook (26 417$), les Amis de la Forêt de Saint-Antonin (11 694$), les Chevaliers des frontières de Pohénégamook (18 452$), et Saint-Éloi (15 794$) ont tous reçu une contribution de la part du gouvernement.

AIDE FINANCIÈRE

Le soutien financier se chiffre à 733 953$ pour 20 clubs et organismes de la région du Bas-Saint-Laurent. Un montant de 644 351 $ ira à l’achat d’équipements, dont des surfaceuses, et l’entretien des sentiers, et 89 602 $ seront utilisés pour les infrastructures.

Un montant de 405 564 $ a aussi été octroyé pour permettre l’entretien des sentiers et l’achat d’équipements à 10 clubs du Bas-Saint-Laurent. Les clubs Quad Trans-Témis de Témiscouata-sur-le-Lac (121 899$), les Rouleux des Basques de Saint-Cyprien (19 621$) et l’Est-Quad de Rivière-du-Loup (39 301$) sont ceux du KRTB touchés par cette annonce.