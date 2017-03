La Fabrique Notre-Dame-des-Neiges fait appel à la générosité de la population

Depuis quelques années, le conseil de Fabrique Notre-Dame-des-Neiges doit procéder à des investissements en vue de conserver l’église de Trois-Pistoles en bon état. Pour ce faire, elle fait aujourd’hui appel à la générosité des citoyens et les invite à s’acquitter de leur capitation.

Ainsi, dans les prochaines années, il faudra remplacer les fenêtres du dôme du clocher central, changer des portes, repeindre les fenêtres de l’église et effectuer des réparations urgentes au presbytère. Les coûts sont actuellement estimés à plus de 200 000 $.

Au cours des années 2015 et 2016, le rejointoiement des murs de pierre a été fait. De plus, l’œil-de-bœuf en haut du mur Est a dû être remplacé. À chacune de ces années, des sommes de plus de 80 000 $ ont été investies pour un total de 162 700 $.

MANQUE D’ARGENT

La Fabrique n’a pas actuellement l’argent pour défrayer ces réparations, pourtant nécessaires pour maintenir en bon état notre magnifique église. C’est pourquoi, elle fait appel à la générosité.

«Nous incitons les résidents et résidentes de Trois-Pistoles et de Notre-Dame-des-Neiges à s’acquitter de leur capitation. Il s’agit du premier geste à poser en vue de garder notre église vivante et notre presbytère en bon état», a écrit l’administration de la Fabrique.

Pour un individu, la capitation est de 50 $ par an, alors qu’elle est de 100 $ pour une famille. Vous pouvez la payer par un chèque adressé directement à la Fabrique ou en vous présentant au presbytère de Trois-Pistoles, situé au 30 Notre-Dame est. Les dons pour le chauffage et la restauration de l’église demeurent à votre entière discrétion. Un reçu pour fins d’impôts vous sera automatiquement remis.

Nos ancêtres nous ont légué cette magnifique église, avec mission d’en assurer la conservation. À nous de relever ce défi avec fierté et générosité.