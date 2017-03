Plus de 384 000$ accordés à des projets communautaires pour les aînés

Le député fédéral Bernard Généreux a annoncé le 8 mars que des investissements de 384 429$ ont été accordés à 25 organismes de la circonscription Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Les montants alloués varient entre 3 000$ et 25 000$, soit le montant maximal accordé pour des projets communautaires.

À titre comparatif, l’an dernier, 18 projets mis de l’avant par des organismes de la circonscription ont été approuvés pour une valeur totale de 331 939$. «La plupart des demandeurs, les organismes sans but lucratif et les administrations municipales entre autres ont fait appel à mon équipe pour les épauler dans leurs demandes et on voit aujourd’hui les résultats. Les aînés, qui représentent près de 15% de la population, apportent une contribution importante aux organismes sans but lucratif ainsi qu’une influence positive dans leur communauté», déclare M. Généreux.

Voici les projets dirigés ou proposés par des aînés qui ont été sélectionnés pour le KRTB :