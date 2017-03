Opération Enfant Soleil remet plus de 40 000 $ au KRTB

Malgré la neige qui s’abattait à l’extérieur, le soleil était bel et bien présent, ce mardi 7 mars, dans les locaux du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP). Les deux porte-paroles d’Opération Enfant Soleil, Mélanie Gagné et Étienne Drapeau, y ont annoncé une attribution de plus de 40 000 $ dans trois centres hospitaliers du KRTB, ainsi qu’à un organisme dédié aux jeunes.

Cette annonce a été réalisée dans le cadre de la traditionnelle tournée provinciale des hôpitaux. Leur passage à Rimouski et Rivière-du-Loup, mardi, était la toute première étape d’un voyage de plusieurs semaines à travers la province.

Concrètement, les installations de Rivière-du-Loup (CHRGP) ont reçu un montant total de 14 475 $. Un peu plus de 8 000 $ de cette somme servira à faire l’acquisition, notamment, d’une batterie d’évaluations qui permettra de mieux suivre le développement de l’enfant, d’un tire-lait électrique, d’un moniteur assurant une surveillance continue des paramètres vitaux et d’une balance. Le reste de la somme, à laquelle a participé le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) à la hauteur de 50 %, contribuera à l’achat d’un système de photothérapie. Depuis 1994, OES a remis plus de 381 000 $ au Centre hospitalier.

Au Témiscouata, c’est 16 785 $ qui ont été remis pour les installations de l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Cette somme globale contribuera, entre autres, à acheter deux pèse-bébés avec leur mallette de transport. Près de 7000 $ de cette somme, offerte conjointement par Opération Enfant Soleil et le MSSS permettra de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région. Depuis 2010, Opération Enfant Soleil a remis 90 472 $ à ce centre.

Enfin, une équipe de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima s’est vue remettre un montant de 7 793 $ afin de faire, en partie, l’acquisition d’une échelle d’évaluation, de blocs mousse, de tables et de chaises adaptées, de tuiles de tapis en mousse, de jeux de rôle et de matériel de nursing postnatal. Notons aussi l’achat d’un saturomètre portatif.

L’organisme Tandem-Jeunesse de La Pocatière a reçu, par la même occasion, un montant de 1 268 $ du Fonds Josée Lavigueur, afin de prévenir la maladie chez les jeunes par l’activité physique.

Alexane Bélanger, Enfant Soleil

La jeune Alexane Bélanger, neuf ans, de Rivière-du-Loup a été nommée l’enfant soleil du Bas-Saint-Laurent. Atteinte d’une délétion du chromosome 16, elle souffre de nombreux problèmes de santé, notamment d’épilepsie, de dysphasie et d’un trouble du déficit d’attention sévère.

Alexane était aussi accompagnée mardi de Kory-Anthony Roy-Lagacé, enfant soleil en 2014, et de sa famille. L’équipe de OES l’a accompagnée toute la journée afin de tourner une capsule qui sera diffusée lors du téléthon.

Le fameux Téléthon annuel d’Opération Enfant Soleil sera télévisé sur les ondes du réseau TVA le 4 juin prochain. Depuis son avènement, cet évènement a permis à l’organisme de remettre 1 670 430 $ à la grandeur du Bas-Saint-Laurent.