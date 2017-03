Recueil de lectures féministes pour la ministre Lise Thériault

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) rend public un recueil de lettres suggérant des lectures à Lise Thériault, ministre responsable de la Condition féminine, par les membres du Comité de la condition des femmes (CCF-FEC).

Parmi les douze lettres rédigées par les membres du CCF, deux émanent d’enseignantes du Cégep de Rivière-du-Loup qui ont pris part à cette initiative visant à convaincre la ministre que le féminisme n’est pas démodé, mais demeure plus que jamais nécessaire afin que les nouvelles générations puissent vivre des rapports égalitaires.

«Malgré plusieurs progrès, l’accès à l’égalité connaît de trop nombreuses limites. L’actualité concernant les violences sexuelles nous a tristement rappelé qu’il reste du chemin à parcourir pour atteindre la pleine égalité dans toutes les sphères de la société. Les lectures proposées par des professeures du collégial dans ce recueil nous rappellent que l’égalité sans limite passe par le féminisme», déclare Lucie Piché, présidente de la FEC-CSQ.

DÉCLARATION DE LA MINISTRE

Heurtées par les propos de la ministre Lise Thériault en date du 28 février 2016, à l’effet qu’elle ne se considérait pas féministe, les membres du CCF décidaient de lui faire parvenir, à l’occasion du 8 mars 2016, un ouvrage intitulé Manuel de résistance féministe de Marie-Ève Surprenant.

«Nous souhaitions faire prendre conscience à la responsable gouvernementale de la condition féminine qu’il n’y avait aucune bonne raison pour une personne occupant cette fonction de ne pas se déclarer féministe, alors qu’il s’agit avant tout de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes», rappelle Sylvie Fradette, vice-présidente au Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rivière-du-Loup et responsable du Comité de la condition des femmes de la FEC-CSQ.

Enthousiasmés par ce premier envoi, les comités locaux ont décidé de poursuivre l’éducation féministe de la ministre en lui transmettant un livre le huit de chaque mois. Le recueil comprend donc douze lettres suggérant autant d’ouvrages, parmi lesquels : Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie, Grandes voix du féminisme de Nicole Pellegrin, Femmes et pouvoir : les changements nécessaires de Pascale Navarro ou, encore, La revanche des moches de Léa Clermont-Dion. Trois enseignantes, Catherine Van Coppenolle, Annie Bourgoin et Sylvie Fradette, membres du comité de la condition des femmes du Cégep de Rivière-du-Loup, ont pour leur part fait parvenir le 8 septembre dernier une lettre et le livre Benoîte Groult, une femme parmi les siennes.

REVENDICATIONS FÉMINISTES

Pour compléter leur démarche, et alors que la ministre a déclaré être féministe l’automne dernier, la Louperivoise Sylvie Fradette et sa collègue Silvie Lemelin, vice-présidente au bureau exécutif de la FEC, l’invitent, au nom du CCF de la FEC, à entreprendre des actions pour réaliser les quatre priorités suivantes : réintégrer un cours d’éducation sexuelle dans le cursus scolaire primaire et secondaire, mieux soutenir financièrement les groupes de femmes, exiger des ministères qu’ils produisent une analyse différenciée selon les sexes (ADS) dans l’élaboration de leurs politiques et proposer une loi pour favoriser la pleine participation démocratique des femmes au pouvoir politique.

Intitulé Pour une ministre féministe, solidaire et engagée, le recueil est disponible en ligne en cliquant ICI.